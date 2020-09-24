SEA TO SKY周六發售285伙 暫錄逾900個登記
2020年09月24日 20:13
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新盤市場競爭激烈，各區項目認購反應踴躍。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，本周六(26日)正式重新啟動推盤攻勢，當日將會推售285伙，市場消息透露，暫已錄得逾900張入票登記，超額認購逾兩倍。
該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。發展商將於周五(25日)下午3時截止登記。而整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值則約48億元。
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