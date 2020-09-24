新盤UPDATES：大批買家撲入　二手市道料續受壓

本周六(26日)各區新盤蜂擁推售搶客，市場認購反應保持踴躍，至今已凍結大批購買力，大批買家料將加速流入一手市場，二手市道料續受壓。

●Wetland 3期次輪銷售錄逾2200票 超購逾12倍

項目日前加推6號價單，共涉48伙，折實平均呎價13,942元，折實售價由501.03萬至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。而今期首輪銷售暫已售出126伙。

●SEA TO SKY周六發售285伙 暫錄逾900個登記

該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。發展商將於周五(25日)下午3時截止登記。而整批單位折實平均呎價17,459元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值則約48億元。

●藝里坊‧2號累收票逾850張 超購

●Downtown 38低層一房戶終止買賣

新鴻基地產旗下馬頭角Downtown 38錄得交易告吹個案，單位為10樓K室，實用面積302方呎，間隔一房設計，原本於2019年1月以586.55萬元售出，呎價19,422元，近日已列明為終止買賣合約。

●匯璽低座大宅售逾4361萬元

新鴻基地產位於西南九龍的匯璽，剛售出低座星鑽匯10樓A單位，實用面積1,663方呎，成交價4,361.35萬元，呎價26,226元。項目本月暫已錄得4宗同類大戶成交，套現逾1.82億元。

●帝御‧金灣樓價逾790萬元單位交易告吹

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧金灣，剛錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，單位為3座3樓單位01，實用面積547方呎，成交價790.08萬元，呎價14,444元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

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