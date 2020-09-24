金管局：機構為公司客遙距開戶時　須注意風險

香港金融管理局闡明為公司客戶遙距開戶的主要原則，認為認可機構為公司客戶遙距開戶時，應保持科技中立及風險為本的原則。

金管局指，認可機構可採用各種方式進行客戶盡職審查，因此在設計開戶流程時，不需於每宗個案中均要求與有關公司的代表會面，可利用應用科技核實公司客戶的代表及實益擁有人身分，有助提升公司客戶的開戶流程之餘，認可機構亦能有效管理風險。

當局認為，認可機構應繼續區分不同公司客戶的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，以進行與該等風險相稱的客戶盡職審查措施，該流程有助反映客戶盡職審查並非純為收集文件。

金管局表示，將繼續與業界保持緊密合作，促進更廣泛的科技應用，提升認可機構在客戶盡職審查的效率。

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