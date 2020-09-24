大勢所趨！因為派錢慢　日本決心推行數碼化

外國傳媒報道，日本政府計劃推動行政數碼化，最快明年讓個人身分號碼與金融機關的帳戶「互聯」。一旦實行，政府將來要派錢給民眾的話，就個人身分號碼卡就可處理。報道指出，由於涉及私隱等問題，預料這並非強迫性，讓民眾自由選擇。

有分析認為，日本首相菅義偉重視行政數碼化，善用個人身分號碼將是其重點工作，明年1月召開的國會將進行相關法律制訂。

日本政府之所以這樣做，是因疫情影響民生，政府為了支援人民生計，決定發給每人10萬日圓(約7,371港元)補助金，但地方政府為了核實身分，使金錢不能即時派到民眾手中。

因此，政府認為有必要盡快完備法令，讓個人身分號碼與金融帳戶互聯。今後要思考的方案是兩者連結不僅可運用於中央政府或地方政府「派錢」，也可運用於廣泛的金融服務，例如萬一有大規模災害發生，民眾若遺失存摺或銀行卡，也能迅速提款。

另外，日本政府也將推動讓健康保險證、駕駛執照等其他資格證明與個人身分號碼連結。目前正研究不用有卡，只透過智能手機也能確認個人身分的機制。

事實上，菅義偉周三(23日)在數碼改革相關閣僚會議中對全體閣員下指示，說要迅速推動個人身分號碼卡普及化，使各種補助金能迅速發放，也要推動智能手機辦理行政手續在網上進行。

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