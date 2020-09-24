【悲情樓市】6年前承接政府物業無錢賺　屯門私樓唔使四球

在環球經濟陰霾下，二手業主為求盡快「拆彈」，不惜損手都要跳船套現。即使6年前承接政府物業的投資客，近日平手出貨，相等於購入價280萬港元沽西貢萬宜漁村單位，料蝕使費離場。另尖沙咀凱譽連錄兩宗帳面貶值登記，個別單位較6年前購入價低4.5%。

資料顯示，上述萬宜漁村一樓雙號單位，原業主早於2014年底購入，當年在拍賣會上向產業署以3,080萬元購入該盤共11個單位，以平均每伙約280萬元計，是次屬平手出貨，料蝕印花稅及佣金等使費。

據了解，同批物業現時已沽出兩伙，另一個二樓雙號單位，早於今年7月底，以298萬元登記轉手。而位於一樓雙號單位，去年2月亦曾售446萬元，但有關交易在兩個月後取消。

事實上，政府6年前推出上述一籃子物業拍賣，實用面積共約5,126方呎，每伙面積約466方呎，當時開價1,600萬元，平均每伙僅約145萬元，吸引近百人到場。有意競投者需繳交100萬元本票，最終有10組準買家出價，共錄18口承價，終由原業主以較開價高逾九成做價成功入市，創當時項目新高，較銀行估值高約50%。

另外，凱譽今年錄得8宗二手買賣登記，當中7宗屬帳面貶值個案。剛錄得中高層B室，實用面積677方呎，以1,950萬元售出，呎價28,803元。原業主持貨2014年購入，成交價低購入價逾90萬元。另一個一伙中層A室，實用面積445方呎，成交價1,100萬元，呎價24,719元，原業主持貨近5年，帳面貶值約1萬元。區內代理指出，兩個單位均由同一業主持貨，於市場曾經放賣，傳新買家由同一買家承接。

另屯門滿名山亦再錄帳蝕個案。資料顯示，單位為滿庭9座高層D室，以900萬元登記售出，較2016年購入價，帳面跌價逾40萬元。若以單位實用面積840方呎計，呎價11,786元。

此外，有買家趁低吸納。消息稱，大埔溋玥．天賦海灣11座高層單位，早前以買賣公司形式轉手售約1,500萬元。根據公司註冊處資料，持有上址的公司於上月底委任新董事，包括六福集團家族成員黃蘭詩等人。資料顯示，她於5月期間亦曾以個人名義，斥資3,000萬元購入同區比華利山別墅一幢洋房。

【屯門凱德花園跌穿「四球」今年最平】

屯門私人屋苑兩房單位樓價跌穿「四球」。凱德花園一個低層收租盤，劈價後以380萬元售出，做價創屋苑今年新低。

中原劉子揚表示，上述凱德花園3座低層C室，實用面積325方呎，投資者持有作收租用途，最近打算換貨，原先叫價420萬元，終累減40萬元，獲上車客承接，呎價11,692元。原業主持貨4年，帳面獲利142萬元。

該行侯惠良則指出，上車屋苑沙田第一城，一個44座中層C室，實用面積304方呎，屬兩房間隔，開價538萬元，議價後減約12萬元，以526萬售出，呎價約17,303元。該盤本月暫錄約26宗成交。

而馬鞍山雅濤居有業主因移民而低價沽貨，美聯梁榮貴稱，項目1座低層G室套三房戶，實用面積702方呎，原業主將移居外地，減價52萬元，以908萬元沽出單位，低市價10%，呎價12,934元。他認為，政府撤辣有助樓市自由調節，日後發展更趨平穩。

此外，豪宅市場同樣低迷。市場消息透露，尖沙咀港景峯1座中低層單位，市傳僅售1,000萬元，屬近年做價新低，以實用面積457方呎計，呎價約21,882元。中原高鵬表示，南區貝沙灣4期9座中層C室，剛以2,600萬元易手，呎價23,572元，亦較市價低10%。

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