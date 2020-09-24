威發國際出售物業 涉6680萬
2020年09月24日 21:30
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威發國際(00765)公布，出售Perfect Skill Limited全部已發行股本及所結欠銷售貸款，初步代價6,680萬港元，估計錄得虧損約478萬元。
Perfect Skill旗下持有順發公司，主要從事證券及物業投資，其主要資產為物業A及物業B。
物業A位於香港香港仔黃竹坑道44號盛德工業大廈9樓C及D室。物業B位於香港香港仔黃竹坑道46號新興工業大廈15樓1及2室。
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放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
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