夜市UPDATES：道指曾挫226點　標指高位累跌一成

美國股市抹去2020年迄今漲幅，主要是美國上周新申領失業救濟人數意外增加，使投資者更擔心如果沒有進一步的財政刺激，復甦步伐將會放慢。美股周四(24日)開市早段續受壓，道指跌226點至26,537點；標指跌22點，至3,214點，較9月創下的高位回跌一成；納指跌83點，至3,232點。

港股夜期相對靠穩，報23,277點，低水34點。滙豐控股倫敦股價折合報約28.33元，較周四香港收市價低0.93%。

科技股續軟，Facebook(Fb)股價早段跌0.6%至247.5美元；亞馬遜股價早段跌0.3%至2,989.6美元；蘋果公司(Apple Inc.)股價早段跌0.5%至106.49美元。

傳摩根大通準備以近10億美元，就操縱金屬期貨和美債交易案與美國當局和解，摩通股價早段跌0.5%至92.2美元。

宏觀經濟研究公司Lamoureux總裁拉穆勒預期，今次「滾動型熊市」分三階段，第二階段浪潮正在襲來，現時富裕投資者正鎖定股市利潤，市場上亦充斥投機活動，相信大市會再度下跌，拋售潮會緩速推展並延續至明年，之後會出現新一輪反彈，最後一輪跌市可能於接近2023年出現。

拉穆勒認為資金過度集中於5大科技股Fb、亞馬遜、Apple、Netflix和Alphabet，擔心這些科技股會重蹈2000年的覆轍，未來數年持續下跌。

事實上，股市近期回吐，但企業內部人士未有趁低吸納，反而加速沽貨，對有意撈貨的投資者而言可能是警號。外電統計美國證交所數據顯示，企業內部人士上周沽出約9.75億美元股份，較前一周多逾一倍，買入的股份則僅增10%至1,100萬美元。

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