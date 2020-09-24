樓價UPDATES：特色單位仍獲追捧 或成二手市場新指標

特色單位供應罕有，近日再獲買家高價追捧，西南九龍御金‧國峯7座頂層連天台及泳池單位，就以7,600萬港元轉手，有機會創項目二手市場新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔慧蘭閣中層A室，實用面積224方呎，兩房間隔，望市景，以450萬元易手，實用呎價20,089元，原業主於2012年9月以300萬元買入，持貨8年帳面獲利150萬元，單位升值50%。

●鰂魚涌康怡花園9月錄得約12宗買賣，超過上月全月交投，屋苑Q座低層6室，實用面積約466方呎，兩房間隔，座數位處「下康怡」，鄰近商場及港鐵站，獲外區上車客垂青，原業主開價約830萬元，議價後以約810萬元成交，實用呎價約17,382元。

●鰂魚涌太古城9月至今錄得30宗買賣，包括景天閣中低層F室，實用面積589方呎，兩房間隔，以1,180萬元交吉易手，實用呎價20,034元，新買家屬於用家，原業主於1997年2月以510萬元買入，持貨23年帳面獲利670萬元，單位升值131%。

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九龍區

●西南九龍御金‧國峯7座頂層特色戶，實用面積1,537方呎，屬四房間隔，附有1,254方呎天台及泳池，向正南望高鐵站及維港海景，成交價7,600萬元，呎價約49,447元，對上同類成交個案為去年12月6座「天池」特色戶，當時成交價7,650萬元，實用呎價為52,831元。

●將軍澳東港城5座低層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，放盤約兩星期後，由叫價710萬元減至668萬元易主，當中減價42萬元或約6%，實用呎價約14,335元，屋苑現時有約50個單位放售，當中放盤入場價由740萬元起。

●牛頭角淘大花園9月共錄得約24宗租務成交，其中D座高層4室兩房戶，實用面積約375方呎，以約15,500元放租一天，即吸引外區家庭客洽詢，睇樓1次後決定承租，並預繳一年租金，故業主願減價約9.7%，以14,000元承租，全年租金共涉及約16.8萬元，實用呎租約37.3元。

●長沙灣西九四小龍交投暢旺，9月錄28宗買賣，當中以昇悅居最旺錄得10宗，包括6座低層A室，實用面積460方呎，兩房間隔，7月叫價880萬元，9月落價至824萬元，最終以816萬元成交，實用呎價17739元，單位放盤約兩個月，共減64萬元或約7%。

●荔枝角美孚新邨7期荔灣道16號中高層C室，三房間隔，實用面積約709方呎，以1,100萬元放盤4個月後，獲區內客接洽，議價後減價40萬元，以約1,060萬元成交，實用呎價約14,951元，新買家為區內投資客，心儀三房罕有優質戶，睇樓1次即承接。

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新界區

●東涌昇薈1座中層E室，實用面積1,035方呎，套三房連儲物房間隔，享內園及部分海景，叫價1,200萬元，獲同區租客洽購，減價70萬元，以1,130萬元成交，實用呎價10,918元，屋苑8月全月錄得7宗買賣，平均實用呎價11,592元，本月成交減少近60%，平均呎價亦被大單位拉低至11,131元，較上月回落4%。

●天水圍嘉湖山莊美湖居2座高層C室，實用面積544方呎，三房兩廳間隔，新買家為區外準婚客，以576萬元購入上車，實用呎價為10,588元。

●大埔中心4座中層A室，實用面積299方呎，兩房間隔，開價517萬元，放盤一個月內，議價後以480萬元易手，實用呎價16,054元，原業主則於2006年以100萬元買入，持貨14年帳面獲利380萬元，單位升值3.8倍。

●火炭駿景園7座低層C室，實用面積958方呎，套三房另連工人房間隔，放盤1個半月，叫價1,250萬元，最終減價150萬元或12%，以1,100萬元沽，實用呎價11,482元，原業主於2017年2月購入上址，當時作價998萬元，持貨3年多滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利102萬元，單位期內升值近10%。

●沙田第一城本月暫錄26宗買賣，最新錄44座中層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，開價約538萬元，議價後以526萬元易手，實用呎價17,303元。

●沙田中心H座高層B室，實用面積約297方呎，一房間隔，望內園景，放盤約半個月，原業主開價590萬元，經議價後減價7萬元或約1.2%，最終以583萬元沽出，實用呎價約19,630元，該盤9月累錄4宗二手買賣，現時有約50個單位放售，叫價由530萬元起。

●馬鞍山新港城9月暫錄14宗買賣，其中L座高層3室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價650萬元，及後累減17萬元或約3%，以633萬元沽出，實用呎價約17,438元，原業主於2007年4月以172萬元購入，持貨約13年至今，帳面獲利約461萬元。

●西貢朗尾村單號全幢村屋，四房連雙套房間隔，望山景，連700方呎天台，全幢原叫價1,590萬元，累減190萬元，減幅近12%，終以1,400萬元成交，原業主為外籍人士，於2008年7月購入上址，當時作價700萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利700萬元，單位升值1倍。

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