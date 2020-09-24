【全球攬炒】英財相發表危機計劃　冀拯救就業

外國傳媒報道，隨着新冠疫情再度對英國經濟構成巨大威脅，財政大臣Rishi Sunak制定了計劃，在即將到來的冬季危機中拯救數百萬個就業和企業。

Sunak在向議會發表的緊急聲明中宣布，新的「就業支持」方案，補貼非全職工人的工資延長對疫情打擊公司的貸款在增值稅納稅方面提供更多幫助。

Sunak描繪了Covid-19的慘淡景象，稱疫情和防疫限制可能至少持續接下來的6個月。他警告，因此經濟將經歷「更永久的調整」。「我無法挽救每個企業，我無法挽救每份工作。沒有哪個財政大臣做得到。」

Sunak取消了他的全面預算計劃，表明疫情復燃可能帶給該國的破壞和不確定性。首相約翰遜本周早些時候對公眾實施了新的限制措施，並警告未來可能非常艱難，之後6個月也許需要採取進一步措施。

對於酒吧和餐廳等企業，從今晚開始必須10點之前打烊，迫切需要政府提供額外的幫助。如果危機加劇，數百萬工人可能會失去生計。

Sunak說，宣布的一籃子措施將「在整個冬季繼續保護就業」。他正在考慮的選擇包括德國式的「短工時」計劃，補貼兼職返工的工人。它將用於替代英國的職位保留計劃。這項計劃已為超過900萬工人支付了不超過80%的工資，財政部為此投入超過390億英鎊。

消息人士說，根據計劃，僱主將按工時支付員工工資，未工作的工時成本將由工人、僱主和政府分擔。他們說，對於受防疫限制影響最嚴重的公司，可能會提供單獨的幫助。

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