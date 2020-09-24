新股專輯：保濟丸母企健倍苗苗申請港上市　

截至2020年3月底止全年度，健倍苗苗經營20個主要品牌，其中11個為第三方品牌，包括德國秀碧、德國美德瑪等，以及9個自主品牌，如何濟公、保濟丸、唐太宗等。期內利潤4,429.7萬港元，按年倒退25.26%；收入按年增加24.07%至3.81億元，其中消費者醫療保健佔51.8%；毛利率按年下滑5.4個百分點，至49.8%。

集資所得將為跨境電子商務營銷計劃提供資金；撥付自第三方品牌擁有人取得額外分銷權的付款；為品牌中藥的產品組合開發及品牌管理提供資金；為海外營銷及推廣工作提供資金；以及為海外營銷及推廣工作提供資金。

雅各臣持有健倍苗苗85.04%股權，據早前公告，分拆完成後，雅各臣持股不少於50%。雅各臣認為，分拆可以增強戰略及管理專注，因集團的非專利藥業務與健倍苗苗提供的產品性質截然不同。

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