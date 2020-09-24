金斯瑞生物科技獲執董及控股股東增持

董事會亦獲非執行董事及控股股東王魯泉告知，於9月22日，王魯泉的一名緊密聯繫人於市場上收購合共63.8萬股，總代價約761萬元，相當於平均價格每股約11.935元。

同時亦獲執行董事孟建革告知，於9月22日、9月23日及9月24日，孟建革於市場上收購合共12萬股，總代價約141萬元，相當於平均價格每股約11.802元。

收購後，王燁及王魯泉各自被視為擁有9.44億股權益，佔全部已發行股本約49.15%。緊隨孟建革收購後，他擁有282萬股權益，佔全部已發行股本約0.15%。

公司相信，收購事項充分表明上述人士對集團的整體發展前景及增長潛力具有信心。

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