偉鴻集團控股斥110萬　收購智能車庫業務

代價將以集團的內部資源撥付，完成後，壽光森特智能科技將成為公司的間接全資附屬公司。

公司指，擬以壽光森特智能科技為平台，發展智能車庫業務，其新開發的智能車庫技術，能快速組裝多層臨時停車位，並且每個停車位均以新型快速鋰電充電裝置供電，能與公司計劃開發的鋰資源項目，以及投入的鋰電池技術產生協同效應。

同時，此收購符合公司業務策略的擴張需求，能提其公司的能力，以擴展與智能車庫及其他鋰電業務有關的市場。

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