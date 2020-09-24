國開國際投資出售北京遠東25%股權
2020年09月24日 22:59
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國開國際投資(01062)公布，旗下亞太投資於周四(24日)在北京產權交易所，以掛牌轉讓方式建議出售其於北京遠東25%股權。
掛牌日期由9月25日起計，為期20個營業日。若期內無意向受讓方登記，將每次以5個營業日為單位延長，直至徵集到意向受讓方。建議出售事項的交易底價為8,132.12萬元人民幣，而意向受讓方在確認資格後，須於3個營業日內支付2,400萬元人民幣，作為建議出售事項的按金。
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