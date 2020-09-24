拉夏貝爾控股股東所持A股股份被輪候凍結

截止該公告披露日，邢加興及其一致行動人上海合夏合計持有公司約1.87股A股，佔公司總股本34.16%。兩者合共累計質押約1.86億股A股，佔其持有公司股份的99.99%，上述股份質押目前均已因低於最低履約保障比例而發生違約。

公司指，邢加興及其一致行動人上海合夏合計持有的約1.87億股A股已全部被輪候凍結，若後續上述股份出現被強制過戶的風險，可能會影響公司控制權的穩定。

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