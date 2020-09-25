東方日報B2：金融戰激化 恒指挫431點
2020年09月25日 00:03
東網電視更多新聞短片
港股周四創近四個月收市新低。（中新社）
中美角力下港股弱勢未除，一家資產規模約200億美元的丹麥退休基金更高調「站隊」，揚言以中國「侵犯人權」為由沽清中國股債。適逢美股周三(23日)大跌，港股周四(24日)全面受壓，恒生指數曾瀉超過500點，下試23,000點大關，最終收市挫431點；而更代表中資股表現的國企指數，收市更加瀉至半年新低。
恒指低開204點後表現持續疲弱，跌幅一度擴至517點，低見23,225點，收市仍跌431點，收報23,311點，再創近四個月收市新低。國指曾挫204點，收市仍跌187點，收報9,371點。以科技股為主的美國納斯達克指數周三再度急插，拖累恒生科技指數周四以接近全日低位的7,054點收市，瀉244點。
港股周四總成交額1,178億元，沽空比率14.57%，港股通錄得淨賣出約1.32億元，雖然不算是嚴重「失血」，不過，反映「北水」的入市意欲不大，其中，美團點評(03690)、騰訊控股(00700)，以及小米集團(01810)分別錄得淨賣出超過2.9億元、逾2.28億元及約1.36億元，上述三股周四分別下跌4.56%、1.75%及4.84%。
國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Geoffery Okamoto警告，新冠肺炎疫情對經濟增長的打擊，恐怕要幾年時間始能復原，並呼籲各國不要太早撤回經濟刺激措施。世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart早前亦警告，即使防疫措施放寬會為經濟帶來快速的反彈，但被疫情衝擊的全球經濟恐怕需時五年時間始能完全復原。
經濟前景本來已是艱巨，惟美國政府卻不斷從經貿、金融和科技等多個領域圍堵中國，大型機構投資者也開始「站隊」！由超過14萬名丹麥高校及大專僱員持有的丹麥退休基金AkademikerPension(AP)日前揚言，將會沽清現有總值4億丹麥克朗(約4.85億港元)的中國股票和國債，其聲明提到這主要是不滿中國鎮壓異見人士，以及管治香港和新疆的政策，批評當局有系統地侵犯人權，直言「不能再坐視不理」。
惟值得留意是，AP網站顯示，其八月底單是地域為「中國」的股票資產價值已達10億丹麥克朗(約12.17億港元)，頭五大持倉都是香港上市公司。
即使這種以「不食周粟」姿態自命清高的基金暫時未成氣候，券商仍對後市普遍審慎。致富證券企業融資部聯席董事莊志豪預料，恒指下月有機會試跌穿22,500點，主要是美國總統大選在即之際，巨型新股螞蟻集團上市又吸走市場資金。
他憂慮，現任總統特朗普一旦連任失敗，或出招擾亂美國政局；認為美國科網股調整浪未完，而且美匯指數近日升穿94的橫行區，反映市場避險情緒升溫，呼籲散戶現階段不要試圖撈底。
港股美國預託證券(ADR)周四早段個別發展，工商銀行(01398)報3.97元，較香港收市價低0.05元；騰訊及小米分別報508.73元及20元，較港高3.73元及0.16元。若按比例計，相當於恒指微跌14點。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
‧物業一按二按‧公居屋貸款
‧業主私人貸款‧中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！