東方日報B2：金融戰激化　恒指挫431點

中美角力下港股弱勢未除，一家資產規模約200億美元的丹麥退休基金更高調「站隊」，揚言以中國「侵犯人權」為由沽清中國股債。適逢美股周三(23日)大跌，港股周四(24日)全面受壓，恒生指數曾瀉超過500點，下試23,000點大關，最終收市挫431點；而更代表中資股表現的國企指數，收市更加瀉至半年新低。

恒指低開204點後表現持續疲弱，跌幅一度擴至517點，低見23,225點，收市仍跌431點，收報23,311點，再創近四個月收市新低。國指曾挫204點，收市仍跌187點，收報9,371點。以科技股為主的美國納斯達克指數周三再度急插，拖累恒生科技指數周四以接近全日低位的7,054點收市，瀉244點。

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁Geoffery Okamoto警告，新冠肺炎疫情對經濟增長的打擊，恐怕要幾年時間始能復原，並呼籲各國不要太早撤回經濟刺激措施。世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart早前亦警告，即使防疫措施放寬會為經濟帶來快速的反彈，但被疫情衝擊的全球經濟恐怕需時五年時間始能完全復原。

經濟前景本來已是艱巨，惟美國政府卻不斷從經貿、金融和科技等多個領域圍堵中國，大型機構投資者也開始「站隊」！由超過14萬名丹麥高校及大專僱員持有的丹麥退休基金AkademikerPension(AP)日前揚言，將會沽清現有總值4億丹麥克朗(約4.85億港元)的中國股票和國債，其聲明提到這主要是不滿中國鎮壓異見人士，以及管治香港和新疆的政策，批評當局有系統地侵犯人權，直言「不能再坐視不理」。

惟值得留意是，AP網站顯示，其八月底單是地域為「中國」的股票資產價值已達10億丹麥克朗(約12.17億港元)，頭五大持倉都是香港上市公司。

即使這種以「不食周粟」姿態自命清高的基金暫時未成氣候，券商仍對後市普遍審慎。致富證券企業融資部聯席董事莊志豪預料，恒指下月有機會試跌穿22,500點，主要是美國總統大選在即之際，巨型新股螞蟻集團上市又吸走市場資金。

他憂慮，現任總統特朗普一旦連任失敗，或出招擾亂美國政局；認為美國科網股調整浪未完，而且美匯指數近日升穿94的橫行區，反映市場避險情緒升溫，呼籲散戶現階段不要試圖撈底。

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