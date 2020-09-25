滙豐下調澳門賭收預測　全年料跌八成

資金從澳門貴賓賭廳撤走，多間券商連日來輪流唱淡澳門博彩業前景。滙豐環球研究發表報告，指出資金緊絀、內地到澳門的簽證申請變得嚴謹、高級賭客意欲減退等因素，都拖累着貴賓博彩業務的回復。該行將今年澳門賭收的預測，由按年跌64%下調至跌80%。

香港上市6家持澳門賭牌企業股價周四全部下跌，跌幅1.69至3.78%不等，市值單日合共蒸發約133億元。

近期澳門博彩業負面消息纏身，滙豐環球研究指，包括7月時有賭業中介(俗稱疊碼仔)及其合作方的人員被捕、澳門當地流動性趨緊、疊碼仔因為新冠肺炎疫情而令追收債款出現問題等。更有賭業中介對該行表示，部分顧客到澳門的簽證申請被拒，另外有客人在申請簽證時，被要求披露到澳門的原因。種種情況都顯示監管風險上升。

除了客源供應量下跌之外，需求亦見低落，該行亦指出，主力高檔業務的博彩企業，表示內地高級顧客都擔心疫情和其他問題，令跨境到澳門賭博的意欲大減。不少一線城市出境簽證申請的網上預約亦乏人問津。

該行認為，上述情況都令澳門賭收的復甦或要延至明年下半年。該行料，貴賓業務到2022年只能回復到2016年的水平(當年是因為內地打貪而令賭收跌至低谷)。又預測2021及2022年的行業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)將分別按年下跌28%和3%。

至於花旗的研究報告則指，雖然澳門近期的入境旅客數字上升，且貴賓賭廳贏率回復正常。可是數字上顯示，9月首20日當地整體賭收為18億澳門元，即9月第3周的日均賭收為7,100萬澳門元，低於之前的日均1.14億澳門元。原因是內地政府打擊跨境賭博資金流等，令疊碼仔不敢冒風險。貴賓賭客能使用的資金減少，貴賓博彩業的回復將慢於預期。該行將9月的澳門賭收預測，由原來的35億澳門元，降至30億澳門元。

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