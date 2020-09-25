美財長擬尋求與國會重啟刺激方案談判

外媒引述一位知情人士透露，美國財長姆紐欽計劃與眾議院議長佩洛西恢復談判，以尋求達成新一輪刺激措施的折衷方案。

姆紐欽稍早前在參議院銀行業委員會聽證會上亦稱，美國「仍然需要」定向紓困方案，並提到他願意跟民主黨磋商兩黨支持的法案。

佩洛西在新聞發布會上表示希望有新一輪磋商，但未暗示民主黨將在2.2萬億美元刺激規模的問題上讓步。美國總統特朗普此前表示他可能支持1.5萬億美元的規模，而這已經超出很多參議院共和黨人支持的規模。

美國參眾兩院都將於下周進入會期。兩黨領袖均表示，隨時可能召集議員回華盛頓投票表決刺激方案。儘管民主黨領袖表達了樂觀看法，很多參議院共和黨人仍對11月3日大選前達成協議和投票表決抱有懷疑。

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