紐約期金收漲0.5%　結束3連跌

國際金價周四(24日)做好，紐約12月期金收報每安士1,876.9美元，升8.5美元或近0.5%，結束連續3日跌勢。美匯指數報94.27，跌0.12%。

紐約期金本周暫時累跌逾4%，Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani認為，金價周四回穩，相信主要是因為「超賣情況」，部分沽空或需平倉。

他補充稱，由於美國大選前市場預期出現緊張情緒，故相信金價弱勢不會持續太久。

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