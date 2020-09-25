紐約期油收漲近1%　重上40美元關

美國原油庫存錄得降幅，利好國際油價周四(24日)表現，紐約11月期油收報每桶40.31美元，升0.38美元或0.95%；布蘭特11月期油收報每桶41.94美元，升0.17美元或0.41%。

美國能源資訊署(EIA)公布，美國上周原油庫存下降約160萬桶，減幅低於市場預期；汽油庫存減少約400萬桶；至於精煉油庫存亦減少約340萬桶。

Price期貨高級分析員Phil Flynn表示，精煉油庫存錄得跌幅令人意外，整體消息利好油價。不過，由於全球疫情仍然嚴峻，令市場對原油需求前景仍感憂慮。

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