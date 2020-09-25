美股收市：道指升52點　Apple漲逾1%

美國股市周四(24日)表現反覆，3大指數均收復早段跌勢，收市做好。道指收報26,815點，升52點或0.2%，盤中最多曾跌226點；標指收報3,246點，升9點或0.3%；納指收報10,672點，升39點或0.37%。

宏觀經濟研究公司Lamoureux總裁拉穆勒預期，今次「滾動型熊市」分三階段，第二階段浪潮正在襲來，現時富裕投資者正鎖定股市利潤，市場上亦充斥投機活動，相信大市會再度下跌，拋售潮會緩速推展並延續至明年，之後會出現新一輪反彈，最後一輪跌市可能於接近2023年出現。

拉穆勒認為資金過度集中於5大科技股Facebook、亞馬遜、Apple、Netflix和Alphabet，擔心這些科技股會重蹈2000年的覆轍，未來數年持續下跌。

科技股周四反覆靠穩，Facebook、亞馬遜、Netflix升幅介乎0.2%至0.66%；Apple則升1.03%，收報108.22美元。

事實上，股市近期回吐，但企業內部人士未有趁低吸納，反而加速沽貨，對有意撈貨的投資者而言可能是警號。外電統計美國證交所數據顯示，企業內部人士上周沽出約9.75億美元股份，較前一周多逾一倍，買入的股份則僅增10%至1,100萬美元。

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