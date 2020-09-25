致富：購買保險為家人添保障

部分人也許覺得，用購買保險的錢用作投資股票不是更好？賺錢速度不是可以更快更多，套現亦容易？透過以下例子，可能令你對購買保險這項投資有所改觀。

假設上述例子的主角在近日不幸身故，親屬急需資金運用，股票資產需經過遺產承辦過程，手續完成後才可賣出股票，需時以月甚至以年計，屆時滙控處於甚麼價位是未知之數，若以現價計算，每股已虧損100元。假若當事人購買了人壽保險，只要受益人提交相關文件予保險公司，一般兩周可取得賠償金，以解燃眉之急。

他續指，不少人把投資的焦點放在增值方面，但投資涉及風險，資產價格可升亦可跌，所以用作投資的資金應該是不急用的，即使投資失利，也不會影響日常生活。此外，保險可為個人財務增添保障，畢竟人生無常，保險可幫助應付突然的額外開支，安心地進行其他理財計劃。

他補充，曾接觸一對夫婦，原先他們已儲了一筆可觀的退休金足以安享晚年，怎料丈夫在例行身體檢查時突然發現患上癌症，其後動用了一大筆退休儲備後仍不幸病逝，太太亦要承受龐大的經濟壓力。如果他們一早買了保險，至少可分擔部分的財政壓力。

因此，大家在追求財富增值的同時，亦不可忽略保障。致富代理的多個保險計劃來自超過20間保險公司，定能為客戶籌劃切合大家需要的保險方案。