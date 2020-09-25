中國企業籲歐盟放棄限制外國補貼計劃

歐盟正在考慮的立法可能會限制中國國有企業在歐洲的收購，或者懲罰可能利用外國政府資金擠壓歐洲競爭對手的企業。外媒報道，歐盟中國商會周四(24日)在一封電郵聲明中表示，此類規則不明確且沒必要，並可能有違反歐盟的世界貿易組織義務。

歐盟中國商會會長周立紅表示，審查外國補貼的法律框架將直接損害包括該商會成員在內的非歐盟企業，以及他們所處的歐盟法律和商業環境。

歐盟中國商會的成員包括中國銀行、三峽集團和中遠海運歐洲公司。

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