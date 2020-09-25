美國民主黨起草2.4萬億美元刺激方案建議　擬重啟談判

外媒引述多名美國眾議院民主黨官員稱，眾議院民主黨已開始起草一份規模約為2.4萬億美元的刺激方案建議，以跟白宮和參議院共和黨議員進行潛在談判。

報道指，民主黨單方面起草的這份計劃有望在下周獲得眾議院通過，並可能滿足搖擺州議員在休會前通過一份紓困方案的要求，即便這份方案最終無法獲得共識進而被簽署立法。

儘管該草案規模已經小於眾議院5月份通過的3.4萬億美元刺激方案，但仍比參議院共和黨人願意接受的規模大很多。美國總統特朗普此前表示，他願意接受的最高規模是1.5萬億美元。

美國新一輪刺激方案判自8月初以來就陷入了停頓，但隨着前一輪刺激方案的相關計劃和企業援助到期，更多行業恐受影響，當中航空業大規模裁員的狀況可能會自10月1日開始出現。

事實上，美國財長姆紐欽和眾議院議長佩洛西在稍早前均表達了恢復談判的意願，以尋求達成新一輪刺激措施的折衷方案。

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