富時羅素：擬明年10月起將中國國債納入全球政府債券指數

國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)公布，中國國債將被納入富時世界國債指數(WGBI)，預期2021年10月開始納入。

具體納入時間還需富時羅素的諮詢委員會和其他指數使用者在2021年3月根據對最近宣布的改革措施是否已對市場的可投資性做出預期的實際改善而做最後確認。

富時羅素行政總裁及倫敦證券交易所信息服務集團總監瓦卡斯薩馬德表示，中國監管機構一直在努力改善其國債市場的基礎設施建設。有關的納入決定有待於2021年3月做進一步確認，屆時國際投資者將能夠通過富時羅素的旗艦WGBI指數進入中國這個全球第二大債券市場。富時羅素希望在接下來的幾個月中與投資者和監管機構保持溝通，以順利完成納入流程。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝指出，近年來，作為金融市場開放的重要組成部分，中國債券市場對外開放持續擴大。截至2020年8月底，國際投資者持債規模達2.8萬億元人民幣，近3年年均增長40%，反映國際投資者對於中國經濟長期健康發展、金融持續擴大開放的信心。下一步，人行將繼續完善各項政策與制度，為境內外投資者提供更加友好、便利的投資環境。

富時羅素政策與治理主管胡博知稱，在未來幾個月內，將繼續與人行密切和有建設性地合作，以確保最近實施的改革能夠切實改善市場結構。

此外，尼日利亞、沙特阿拉伯和越南被添加到單獨的指數系列中。富時羅素將與市場參與者和指數使用者就外國投資者在這些市場的可參與條件進行磋商，並將考慮是否將其納入富時新興市場國債指數(EMGBI)的觀察名單中。

至於馬來西亞仍將被保留在可能被下調市場準入級別的觀察名單上，該變動來自於最近馬來西亞央行提出的改善二級市場流動性和促進外匯交易的舉措。

股票市場方面，根據2020年9月的股票市場國家分類年度審核，富時羅素確認越南將繼續保留在觀察名單中，被重新劃分為次級新興市場；俄羅斯將被添加到觀察名單中，被重新歸類為先進新興市場；阿根廷目前是一個前沿市場，若資本管制在2020年9月28日之前不取消，將變為未分類 的市場。

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