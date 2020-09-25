中國華融擬發9.5億美元票據及2.5億美元永續證券
2020年09月25日 07:11
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中國華融(02799)公布，根據59億美元中期票據計劃，擬發行於2023年到期的6億美元2.125%擔保票據，及於2030年到期的3.5億美元3.625%擔保票據，集資淨額約9.44億美元。此外，公司亦計劃發行2.5億美元次級擔保永續證券，淨集約2.49億美元。
公司指出，集資淨額擬用作償還擔保人到期債務等。發行人將向聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者之票據及證券上市與買賣。
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