人民幣曾升穿6.81關　分析料中國債市或吸金1400億美元

國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)擬明年10月起將中國國債納入富時世界國債指數(WGBI)，至此全球三大債券指數均收納中國債券。離岸人民幣應聲上揚，於亞洲市交易時段一度升穿6.81關，兌美元高見6.8087，漲173點子或0.25%，最新報6.8151；每百港元兌約87.86元人民幣。

富時羅素指出，具體納入時間還需富時羅素的諮詢委員會和其他指數使用者在2021年3月根據對最近宣布的改革措施是否已對市場的可投資性做出預期的實際改善而做最後確認。

分析預期，納入後，中國國債吸引外資流入量約在1,250億至1,500億美元之間，資金規模將超出中國債權納入彭博巴克萊全球綜合債券指數(BBGA)帶來的流量，更遠超納入摩根大通旗艦全球新興市場政府債券指數係列(GBI-EM)帶來的流量。

高盛指出，中國政府債券被富時羅素納入其世界國債指數，有望吸引1,400億美元的新資金流入中國債市，從而為人民幣提供進一步的支撐。1,400億美元是基於以下預期，即中國債券在WGBI指數中將佔據5.7%的權重，而跟踪該指數的基金管理資產規模達2.5萬億美元左右。假設中國債券被分階段納入的時間為20個月，那麼每個月的資金流入將約在70億美元。

目前，外資對中國國債的興趣正在升溫。全球最大的純中國國債交易所交易基金(ETF)周一(21日)在新加坡掛牌。

官方數據顯示，外資持有中國債券數量花了22個月才從1萬億升至2萬億元。但過了14個月，即至8月底時，外資持有中國債券規模已達2.8萬億元，佔所有未償債券的近3%，佔中國國債的9.2%。

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