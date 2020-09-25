【專家點評】麥嘉嘉：睇好雲計算發展 有咩股可揀？

雲計算為阿里的第二大收入業務。阿里2021財年首季(今年4至6月)雲計算收入123.5億元，按年增59%。而阿里雲於IaaS(基礎設施即服務)的市佔率連續3年成為亞太區首位，IaaS市佔率由2018年的26.1%升逾2個百分點至2019年的28.2%。料阿里雲在Iaas、PaaS及SaaS方面的雲計算業務將繼續成長。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020