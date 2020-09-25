【專家點評】麥嘉嘉：睇好雲計算發展 有咩股可揀？
2020年09月25日 07:30
東網電視更多新聞短片
研究機構Synergy Research公布了2020年第二季度亞太地區雲計算市場份額，其中，亞馬遜AWS排名第一，在除中國市場以外的地區均處於領先地位；阿里巴巴(09988)、微軟雲分列二、三。此外，資料顯示，亞太地區雲基礎設施(IaaS)收入超過90億美元，以每年超過40%的速度增長，中國是亞太地區雲計算最大的市場。
雲計算為阿里的第二大收入業務。阿里2021財年首季(今年4至6月)雲計算收入123.5億元，按年增59%。而阿里雲於IaaS(基礎設施即服務)的市佔率連續3年成為亞太區首位，IaaS市佔率由2018年的26.1%升逾2個百分點至2019年的28.2%。料阿里雲在Iaas、PaaS及SaaS方面的雲計算業務將繼續成長。
另外，金蝶國際(00268)團旗下有多款雲服務產品，包括金蝶雲‧蒼穹(大企業數字共生平台)、金蝶雲‧星空(成⾧型企業數碼化平台)、金蝶精鬥雲(小微企業成⾧服務平台)、雲之家(智慧協同雲)、管易雲(企業電商雲服務平台)、車商悅(汽車經銷行業雲)及我家雲(物業行業雲)等。集團通過管理軟件及雲服務，已為全球逾680萬家企業及政府等組織提供服務。於2020年上半年，雲服務業務收入佔集團整體營業額的比重為57.5%，可留意。
如投資者長線看好雲端主題，可趁調整分段收集Wisdom Tree雲端運算（WCLD）或GLOBAL X中國雲端運算ETF(02826)，主要是追蹤Solactive中國雲端計算NTR指數，指數嚢括港股、美國上市的中概股及A股。四大持倉依次是網易、阿里巴巴、騰訊及美團。
申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
‧物業一按二按‧公居屋貸款
‧業主私人貸款‧中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！