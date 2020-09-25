【股民熱話】又快到10月　傳統「股災月」會應驗嗎？

恒指第三季至今累跌約一千點，如今距離傳統「股災月」--10月尚餘不到一周，看來股民先行一步沽貨，實行輕倉過十一長假。到底，今年10月，港股能否逃過一劫？

今年10月有一個特別的地方，乃可能是全球最大型的新股--螞蟻集團將登陸港股的月份，亦是美國總統大選前的一個月份。綜觀這兩大因素，理論上都不會容許股市大冧，否則結果將會是破壞性，包括新股規模更大，都可能要被迫押後進行，而好想連任的美國總統特朗普，可能好夢成空。

如是者，那到底港股9月份先行調整，是否更有利於10月來展現反彈行情？筆者認為，這個機會存在，但就要有心理準備，10月市況波動會顯著擴大，大上大落的背後，離不開大戶逢高減磅的主旋律，皆因大家都看不清11月美國大選過後，中美關係會如何發展，亦看不透在疫苖未見蹤影下，末季全球經濟復甦的步伐如何。踏入末季，將會是極度動盪的一季，投資者必要全面提高警覺。

炒股屬偏財，唔少股民都信邪。術數上，今年12月將出現每19年一次的「土木相會」，即土星與木星將與地球相沖，天災人禍將會降臨。老實講，今年過了接近九個月，經濟都算是夠糟糕了，但看來末季的情況，是沒有最糟糕，只有更糟糕。筆者最擔心的，依然是中美在南海見火光。若螞蟻集團上市，10月真係有一浪，大家要好好把握機會部署提早收爐，增持現金和持有適量黃金押倉，期望平安渡過這個非一般的大年關！

東網財經專欄作者 帥哥

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