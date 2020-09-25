新股專輯：再鼎醫藥定價562元 一手中籤率50%
2020年09月25日 08:02
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首隻回港第二上市的生物科技股再鼎醫藥(09688)公布招股結果，發售價定為每股562港元，集資淨額57.304億元。認購一手(50股)中籤率50%，認購3手(即150股)可穩獲一手。
香港公開發售錄得超額認購2.43倍，而國際發售股份獲超額認購5.9倍。
股份將於下周一(28日)於主板首日掛牌。
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