基石藥業抗腫瘤藥1期研究結果顯示良好安全性和耐受性
2020年09月25日 08:06
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基石藥業(02616)公布，公司在歐洲腫瘤內科學會(ESMO)2020年年會上，公布了兩項CS1003的1期研究結果。在這兩項臨床研究中，抗程式性細胞死亡蛋白1(PD-1)單克隆抗體 CS1003不論作為單藥還是在聯合標準治療(SoC)中，均顯示了良好的安全性、耐受性與出色的抗腫瘤活性，支持其作為骨幹免疫腫瘤製劑繼續開展未來的臨床研究。
CS1003是基石藥業通過領先的雜交瘤技術平臺開發的一種針對PD-1的全長、人源化免疫球蛋白G4(IgG4)單克隆抗體，該藥在臨床前體內試驗中已表現出了良好的耐受性和有效性。
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