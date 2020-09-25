【市前重點睇】美股倒升　金價漲至1868美元

●美匯指數企94.29，離岸人民幣(CNH)高見6.8087，港匯報7.7502，美元兌日圓處105.47，歐元升至1.1674，英鎊漲至1.2754。金價升上1,868美元。布油見41.94美元，紐油漲至40.33美元。道指期貨升逾百點。

●美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭表示，負利率不是可選的，會摧毀貨幣市場，如果美元不是儲備貨幣，美國債務將難以維持。他又預計，失業率在2023年左右才能回到疫情前水平。

●外媒引述多名美國眾議院民主黨官員稱，眾議院民主黨已開始起草一份規模約為2.4萬億美元的刺激方案建議，以跟白宮和參議院共和黨議員進行潛在談判。

●外媒引述一位知情人士透露，美國財長姆紐欽計劃與眾議院議長佩洛西恢復談判，以尋求達成新一輪刺激措施的折衷方案。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外增加4,000人，至87萬人，市場原預期降至84萬人，持續申領人數則減少16.7萬人，至1,258萬人，多過預期的1,227.5萬人。

●高盛將美國第4季經濟增長預期減半，料全年萎縮。

●美國10年期國債孳息率跌0.65點子，報0.6659厘。

●港股ADR指數收報23,341點，升29點。

●即月恒生指數夜期收報23,357點，升105點，高水46點，成交23,629張。

●紐約12月期金收報每安士1,876.9美元，升8.5美元或近0.5%，結束連續3日跌勢。

●紐約11月期油收報每桶40.31美元，升0.38美元或0.95%；布蘭特11月期油收報每桶41.94美元，升0.17美元或0.41%。

●富時羅素(FTSE Russell)公布，中國國債將被納入富時世界國債指數(WGBI)，預期2021年10月開始納入。

●【無起色】香港8月出口跌2.3%，連跌6個月。

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