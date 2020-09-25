【專家點評】古勝：低吸中移動　睇實呢個位？

港股跌穿早前的橫行區間後，調整速度加快，尋日(24日)即市一度跌逾500點下試23,200點水平，收市跌幅收窄至431點，收報23,311點，成交額略增至1,171億元。目前大市利淡消息眾多，又即將踏入傳統股災月，加上美國總統大選年向來有「10月驚奇」之說，睇嚟港股進一步向下的機會率頗高，若然23,000點守唔住，隨時試埋5月25日低位22,500點水平。

不過，話說回頭，近日持續有熱錢流入香港，或與10月初上市的螞蟻集團有關，反映港股仍有利好因素值得期待。對進取者來說，是次調整或是一次吸納機會。

再睇走勢，中移動昨跌近2%，收市跌穿50元收報49.95元，本周已連跌4日，向下趨勢明顯，頗大機會回補3月19日至20日的上升裂口即48元水平，進取者可於該水平收集，向上阻力位為53元，收市價跌穿45元止蝕。至於保守者，可待其喘定再行事。

東網財經專欄作者 古勝

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