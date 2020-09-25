亞洲股市：日股升逾百點　韓澳股漲1%

亞洲主要股市向好，日本日經225指數高開129點或0.5%，報23,217點，其後升幅擴大至140點或0.6%，報23,228點。

南韓首爾綜合指數高開22點或近1%，報2,295點，最新升幅縮至4點或0.1%，見2,276點。

澳股揚升，並一度升67點或1.1%，報6,123點。

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