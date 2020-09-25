英國劍橋住屋需求大　Darwin Green投資自住皆宜

英國向來吸引不少香港人投資及置業，倫敦房地產投資成本高，鄰近的劍橋區生活配套優質，無論自住或投資都可取。英國物業代理公司Vantage將於本周六及日在香港文華東方酒店2樓舉行展銷會，推介劍橋綠洲Darwin Green樓盤。 營業資訊

【交通便捷 自設商品超市】

劍橋以世界名列前茅的劍橋大學而聞名，亦擁有良好的交通網絡，往返倫敦火車車程只需約一小時，每半小時就有一班列車，車票大約13英鎊。項目距離劍橋市中心僅1.6公里，3分鐘車程即可抵達熱鬧地帶，各類生活設施皆瞬間即達，例如餐廳、超市、百貨、藥局、銀行等。

由Darwin Green步行數分鐘即可到達巴士站，連接A14及M11公路，到中央車站只需15分鐘車程，而前往倫敦國王十字路亦只需47分鐘火車車程。屋苑本身也有規劃零售商店、超市與休閒空間，而且項目持續擴建，落成後將會成為當地一個新小區，當中包括中小學、超市、零售商店、公共圖書館、小區會堂及大型公園等。

另外，項目鄰近購物區，Grand Arcade Shopping Centre是劍橋的購物中心，有百貨John Lewis & Partners及多間連鎖商店。此外，附近的Grafton Centre涵蓋珠寶名錶、時尚品牌、戶外用品、電子產品商店和特色餐廳。地道市集Cambridge Market Square亦在市中心，有各式各樣的美食和手工藝品。

【提供1593伙 售37萬鎊起】

鄰近劍橋市中心的大型項目劍橋綠洲Darwin Green，分別有套房及洋房出售，整個項目共有1,593個單位，戶型多元化，包括一房和兩房套房，以及兩房、三房及四房洋房，樓價由37.5萬英鎊起。

洋房面積由753方呎起，價錢最平50萬英鎊，更可擁有私人車位。全屋採用特大玻璃窗設計帶來自然光，空間感大增，其開放式廚房配置組合式電器及地板，客廳亦設有落地玻璃門通往後花園。

【區內物業5年升值近五成】

此外，根據英國國家統計局（Office for National Statistics）的數據顯示，在二○一○至二○一五年之間，是劍橋樓價上升47%，為增長最快的一段時間，比倫敦（西區）的38% 增幅還要高，成為同期英國樓價增長最快的地區。而近來樓價仍持續上漲，二○一八年更成為英國升幅之首。

另方面，作為世界頂級大學城和學術園區核心，劍橋自然吸引了大量的學生、專業人士和公司進駐，並帶來巨大的住房需求。劍橋近20%居住人口為國際學生，帶動了周邊的房產受華人家庭青睞。

其次，劍橋近幾年科技發展加速，獲許多人稱為英國的矽谷，吸引世界一流生物技術和科技公司。該區多於四成的勞動人口擁有高等教育學位，是國家平均數的兩倍。無論是經濟或文化方面，劍橋都佔有重要的一席位。

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英國物業展銷會及專人諮詢

日期：9月26及27日（周六、日）

時間：展銷會：早上11點至晚上7點

專人諮詢：中午12點及下午3點

地點：中環干諾道中5號香港文華東方酒店2樓Edinburgh Room

報名熱線：2907 3980

電郵：HK@VANTAGE-UK.COM