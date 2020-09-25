悉尼Macquarie Park年度大盤Midtown 早鳥優惠價48萬澳元起

澳洲悉尼「矽谷」Macquarie Park項目Midtown，是新南威爾士州政府聯同國際發展商Frasers Property鉅獻，攜手打造超級城鎮式屋苑計劃，是全年最矚目的年度大盤。Ray White榮獲發展商授權作為香港唯一認可的官方代理，並提供VIP早鳥優惠價，第一期售價僅48萬澳元起。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Midtown是當地難得的全新城鎮式發展項目，提供3,300套公寓，間隔由開放式至三房戶不等，實用面積506至2,691方呎，未來分階段落成。項目將以超過十年時間打造，集合住宅、零售、餐廳、全新學校、託兒中心、護老院、多元化康樂設施於一體，規模可媲美香港指標屋苑太古城。

公司為讀者帶來第一期MAC Residences，首推269個單位，作為香港唯一認可的官方代理，經由公司選購單位，除了可獲取最準確資訊及精選單位外，亦可享有VIP優先認購，盡享樓價折回優惠，單位售價由48萬澳元起，首期27萬港元即做業主。

許嘉宇指出，今次發展商定價相當吸引，以兩房單位為例，總價只需80餘萬澳元起，樓價僅為當地另一個華人區Chatswood的一半，若認購反應熱烈，發展商有機會加價加推，呼籲讀者盡早搶購，以低於市價的「試水價」入市。

Midtown位於悉尼Macquarie Park，以澳洲國父名字命名，素有「悉尼矽谷」及大學城區的美譽，更擁有悉尼市中心外最大的購物中心Macquarie Centre，是政府重點打造的創科旺區，不少大企業都到來設立總部或辦事處，如跨國科技公司微軟Microsoft、甲骨文Oracle、Foxtel、3M等，為當地創造數大量就業機會。

該地段教育及醫療資源豐富，鄰近世界一流大學Macquarie University，並設有澳洲首間大學醫院，吸引大批學生及周邊商務及創科人員租客，投資潛力看高一線。

項目同時擁有便利交通優勢，經由Metro一站可達Epping、兩站至Eastwood、與悉尼最大華人區Chatswood亦僅相隔三站，而全新的Metro延伸線將於2024年完工，將來只需20分鐘即可直達悉尼CBD。

許嘉宇表示，Midtown在正式開售前，已收到不少準買家確認意向，反應踴躍。有很多持有澳洲護照的香港人，對多港人聚居的地區相當熟悉，是次項目備受新舊客戶捧場，發展商目前仍未有加價部署，建議客戶向官方獨家代理Ray White及早查詢，享有獨有優惠早買早賺。

Midtown由新南威爾士州政府與國際發展商Frasers Property聯手打造，超強班底是買家信心保證。Frasers Property大中華區市場銷售經理Stacey指出，公司成立於1924年，至今已有96年歷史，是澳洲歷史最悠久發展商，集團公司在新加坡上市。

她指出，澳洲早前受疫情影響而封城，很多項目工程因而叫停，不過，仍有11個項目仍獲政府許可繼續興建，包括今次推介的Midtown，項目將發展12幢大樓，當地政府准許項目如期動工，以推動未來經濟增長、建築及就業機會。同時，該樓盤的Master Plan亦包括很多公營機構，如幼兒園、小學、安老院等，可補給周邊區域需求，幫助政府提升區域內教育和護老方面的配套。

事實上，Frasers Property過往成就過很多經典大型綜合住宅項目，如悉尼市中心的Central Park、傳統居民區wolli creek的Discovery point、Campsie的Clemton Park、新住宅區Edmondson Park的Ed Square等，都是集生活、教育、零售、娛樂休閒於一體的多功能住宅屋苑，幾乎每個項目都獲獎，每次Frasers Property有大型master plan項目發展，都會成為業界焦點。

項目將於9月25至27日於銅鑼灣世貿中心20樓設展銷會，現場設有大型屏幕，可透過VR裝置觀看模擬示範單位，而該樓盤更特設平板電腦專用程式，讓客戶輕鬆了解項目更多資訊。

展銷期間將提供免費講座，介紹物業及澳洲樓市發展，據西太平洋銀行(Westpac)預測，澳洲房價兩年內將上漲15%，對2020至2023年樓市前景持樂觀態度。儘管全球經濟疲弱，但澳洲樓市在逆市下，依然上升一枝獨秀，疫情後悉尼樓市會否成為最快復甦城市？有興趣了解詳情，敬請親臨會場參與。

悉尼Midtown展銷會

日期：9月25至27日(星期五至日)

時間：下午12時至晚上9時(星期五)

上午11時至晚上7時(星期六、日)

地點：銅鑼灣世貿中心20樓2001室Frasers Property Hong Kong Office

免費講座：

主題：澳洲成立「突擊隊」招攬專才，意傾國發展創科，悉尼北岸貴為創科重鎮，勢成投資新「升」

時間：下午1時、7時半(星期五)

下午12時、5時(星期六、日)

主題：【海外物業透視：悉尼篇】全球經濟疲弱，但澳洲樓市逆市上升一枝獨秀！疫情後悉尼樓市將成最快復甦城市?

時間：下午4時(星期五)

下午2時(星期六、日)