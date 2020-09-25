港股受制23500點　小米20元爭持　滙豐力弱

港股高開後維持約一百點升幅，惟恒生指數受制23,500點關；國企指數升50點，科技指數靠穩，主板成交400億港元。

ATMX四大科網股保持升勢，騰訊升1%；阿里巴巴升0.9%；小米集團升1.3%，在20元關徘徊；美團點評曾倒跌，暫升0.7%。

滙豐控股未擺脫弱勢，股價逆市跌0.3%，企28.5元。其他金融股合力撐市，友邦保險升0.9%；建設銀行及工商銀行升0.7%；中國平安升0.5%。

三大內地電訊股做好，中國移動升2%；中國聯通及中國電信漲1.7%及2.5%。

內房股受壓，碧桂園及世茂集團跌1.4%；龍湖跌0.8%；中國海外及華潤置地跌0.5%；萬科跌0.2%。中國恒大否認網上流傳的重組謠言，股價反彈5%。

醫藥股偏軟，石藥集團高開低走，暫跌0.1%；藥明生物跌0.2%；中國生物製藥跌0.4%。

【09:20】ATMX全線上升 滙豐偏軟

美股隔晚先跌後升，道指期貨再漲過百點。港股開市向好，恒生指數升114點或0.49%，報23,425點；國企指數高開50點或0.54%，報9,421點；科技指數升56點或0.8%，報7,110點。

ATMX四大科網股做好，騰訊升1%報510港元；阿里巴巴升1.3%報264.4元；小米集團高開1.5%報20.15元；美團點評升0.6%報240元。

藍籌股普遍向上，石藥集團升1.8%表現最佳。重磅股友邦保險及建設銀行升0.4%；中國移動升0.5%；中國平安升0.1%。滙豐控股偏軟，開市跌0.1%報28.55元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

‧物業一按二按‧公居屋貸款

‧業主私人貸款‧中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020