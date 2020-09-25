【飯碗不保】傳保利發展擬裁減澳洲地產業務大量員工

根據報道引述消息指出，為應對疫情的影響，以及澳洲經濟近30年以來首陷衰退，保利發展向其位於悉尼及墨爾本辦事處的100多名員工表示，隨着公司重組，至今年底將裁減「大量」員工。惟未有進一步說明具體的裁員數量。

保利澳洲否認有關完全退出澳洲市場的傳聞，並指將縮減投資規模，以及謹慎對待未來項目。公司發言人指出，疫情對澳洲經濟帶來挑戰，公司將採取更為被動的業務方式，將重點放在資產管理上，而不是更加瘋狂的房地產開發領域。

該公司於2016年涉足澳洲房地產市場，購買大量土地，在項目上投入大量資金，並迅速擴展至商業房地產投資、資金管理和私人債務借貸的公司。

而至2018年，澳洲房地產市場達至顛峰，由於疫情關係而持續下跌，據報道，包括保利在內的大部分房產項目都在掙扎尋求出售。

上周，澳洲傳媒報道，中澳兩國的衝突或蔓延至中國在澳洲的投資及業務方面，而中國外交部亦提及，憂慮兩國的衝突或波及中國在澳洲的投資和業務。事實上，保利已放棄與當地主要房地產集團Lendlease進行土地交易的談判。

根據中國房地產數據研究公司中國房地產信息集團對房地產公司100強排名，保利是中國第十大房地產公司。

值得留意的是，保利並非首家縮減其澳洲業務規模的中國房地產開發商。大連萬達去年出售其在澳洲的兩個房地產項目，分別是悉尼和黃金海岸的酒店和物業，該集團面臨着削減債務和將資金匯回國內的壓力。

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