A股快報：三大指數穩升　煤股領漲

國際指數公司富時羅素(FTSE Russell)公布，中國國債預期於2021年10月開始被納入富時世界國債指數(WGBI)；內地股市向上，滬綜指高開11點或0.35%，報3,234點；深成指高開59點或0.46%，至12,876點；創業板指數高開15點或0.61%，至2,551點。

板塊方面，煤炭股領升1%，石油及有色金屬股升0.5%至0.6%，金融及地產股升0.3%至0.4%，釀酒及生物製藥股靠穩。

個股方面，兄弟科技高開5%，公司發盈喜，預料首3季度淨利預增加368%至509%。

秦安股份跌停板，公司周四(24日)公布，繼續平倉部分期貨合約，虧損7,348萬元人民幣。

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