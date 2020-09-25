新股專輯：明源雲曾飆58% 每手帳賺9650元

若投資者以暫時高位26.15元沽出，每手1,000股帳面賺9,650元。

是次香港公開發售部分錄得超額認購643.25倍，認購1手中籤率為10%，要認購150手即15萬股才可穩獲1手；料淨集資約59.06億元。

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