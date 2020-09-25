異動股：澳科控股獲提全購 復牌炒高逾48%
2020年09月25日 09:56
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澳科控股(02300)獲要約人溢價51%提全購，周五(25日)復牌股價一度炒高48.6%，高見2.14港元，暫時成交已逾10億元。
公司公布，獲控股股東告知，要約人有條件同意購買4.42億股，相當於已發行股份約47.63%，總現金代價為9.64億元，即每股2.18元，較停牌前溢價約51.39%。
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