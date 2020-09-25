新冠肺炎：蓋茨料美國人明夏可恢復正常生活

歐美國家的新冠肺炎疫情持續嚴峻，美國紐約時代廣場今年除夕夜的傳統跨年倒數活動被迫改為網上進行，水晶球仍會照常降下，但不會有現場觀眾，為儀式舉行114年來首次；再加上即將到來的流感季節，專家恐感染及死亡人數續升，連帶微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)再度發聲，他認為在2022年之前，美國將無法徹底征服疫情大流行，但美國人的正常生活將可在2021年夏天恢復。

據外媒報道，蓋茨預料疫情或要到2022年才結束，而他的預測基於有效的疫苗研發，他相信有效的疫苗將會在今年底前獲得美國食品及藥物管理局(FDA)批准。

蓋茨較早前已表示，因部分國家的個人已能夠獲得非新冠病毒相關的醫療服務，病毒最終可能導致全球數百萬人死亡。他又多次炮轟美國總統特朗普抗疫不力。距離11月初的美國總統大選，蓋茨亦認為，即使拜登當選，情況也不會有所改變。美國在疫情爆發初期就沒有做好準備，病毒開始傳播的時，檢測進度緩慢對抗疫進程產生很大影響。

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