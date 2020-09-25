全球經貿戰：中國超越美國成為全球增長最快的機械人市場

根據World Robotics發布《2020年世界機械人技術》報告顯示，全球工廠中，有270萬部工業機械人在運行中，增長12%，創下歷史紀錄。而新機械人的銷量按年跌12%，至2019年的37.3萬部，雖然有所回落，但仍是有紀錄以來的第三高銷量。

報告顯示，亞洲仍是工業機械人最強勁的市場，去年中國的機械人營運庫存量增加21%，至78.3萬部，遠較排名第二的日本約35.5萬部多(增長12%)。緊隨其後的是增長15%的印度，創下約2.63萬部的新高，該國於5年內運行中的工業機械人數量翻一番。

亞洲去年新安裝的機械人約佔全球供應量的2/3。在中國，新機械人的銷量仍處於高位，出貨量約為14.05萬部，雖與2018年相比減少9%，但仍是有史以來第三高的銷售量，並較5年前的銷量，即2014年的5.7萬部翻一番。至於日本以4.99萬部排名第二。美國以3.33萬部排名全球第三。南韓以2.79萬部排名第四。

在中國，71%的新型機械人絕大多數是從國外供應商處進口的。中國製造商仍然主要面向國內市場，並在國內獲得愈來愈大的市場份額。外國供應商將約29%的產品銷往汽車行業，而中國供應商僅佔約12%。因此，與國內供應商相比，外國供應商受中國汽車行業業務下滑的影響更大。

不過，國際機械人聯合會總裁Milton Guerry表示，新冠肺炎疫情對全球經濟造成的後果尚無法完全評估。今年剩餘的月份將取決於對「新常態」的適應。機械人供應商會適應新應用和開發解決方案的需求。估計今年不太可能從大規模訂單中獲得重大刺激。

然而，Guerry指中國可能是個例外，因為該國已於第二季開始復甦。目前，中國為世上增長最快的機械人市場，每年安裝的機械人數量最多，且擁有最多的可操作機械人，其快速發展在機械人史上是獨一無二的。

Guerry補充，其他經濟體目前雖然正處於轉捩點，但相信需要幾個月的時間才能轉化為自動化項目和機械人需求，預期將於2021年有所復甦，惟要到2022或2023年才能達到危機前的水平。

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