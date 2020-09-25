港股格局：岑智勇指好倉值博 先看24000點
2020年09月25日 10:37
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港股周五早段做好，恒指曾升至近23,500點。獨立股評人岑智勇表示，恒指近日跌至5月底以來水平，並開始回補6月1日的上升裂口，現時做好倉的值博率高於做淡，預期恒指在23,300至23,400點水平逐步喘穩，博下周有較明顯反彈，首站先看24,000點。
他指鍾情金融股的投資者，指數權重的內銀股可考慮博反彈，但滙豐控股(00005)依然不建議沾手。大型科技股亦可考慮，博帶動大市向上。
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