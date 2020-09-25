股神又有新獵物！呢次投資令市場意外…

外媒報道，股神巴菲特旗下巴郡同意購入傳媒集團E.W.Scripps的6億美元(約46.8億港元)優先股，助其以26.5億美元收購同業ION Media。另外，巴郡亦獲得認股權證，可以每股13美元收購多達2,310萬股Scripps A股。Scripps股價周四(24日)盤前一度暴漲70%，但收盤時升幅收窄至不到8%。

總部位於辛辛那提、市值約8.5億美元的Scripps近年來歷經劇烈轉型，營運60家地方電視台，並持有Court TV、Bounce等電視網，以及跨平台新聞業者Newsy。Scripps將藉上述交易大幅轉型，把電視台版圖擴大一倍，並加速播送其內容。

市場對巴郡投資Scripps感到意外，畢竟股神近來並無投資媒體業務，並於今年1月出售報章事業。

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