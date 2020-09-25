港股格局：姚浩然料短線阻力在23800點

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股表現波動，投資者入市態度相對審慎。雖然近期美股表現麻麻，但VIX指數(又稱恐慌指數)未見回升，反映恐慌情況未如預期般大，而10月美國踏入季度業績期，若表現對辦相信可支持股市表現。

港股近日亦表現疲弱，但科技股跟隨外圍回穩相信可支持大市喘定，恒指料於23,000點有支持。不過，他補充，由於傳統股份仍弱，預期大市反彈力度未必太大，短線阻力在23,800點，下一較大阻力則在24,200點。他建議第四季繼續留意優質股，維持炒股唔炒市策略。

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