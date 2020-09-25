兩黨未傾掂刺激措施！摩通隨高盛降美國經濟增長預期

摩根大通加入高盛的行列，一同下調未來幾個月對美國經濟增長的預期，主要因為兩黨未能達成一項財政刺激協議。

摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli在一份報告中指出，正在進一步降低獲得1至1.5萬億美元額外刺激的可能性，然而，7月時落實相關刺激的可能性似乎還是相當大的。Michael Feroli稱，目前討論的數字表明，兩黨之間的共識仍相距甚遠。但仍有望從絕境中掙脫，最終達成一份協議。

摩通目前預計2020年第四季度折合成年率的經濟增長率為2.5%，低於早先估計的3.5%。該行還將第一季度增長從2.5%削減至2%。

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