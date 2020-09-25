歐盟宣布將開始監管加密數碼資產

外媒報道，歐盟委員會宣布，歐盟將開始監管加密數碼資產，並指金融領域的未來是數碼，但緩和任何潛在風險也和重要。

報道指，根據立法建議，歐盟希望通過新的監管職能來降低投資者在加密數碼資產領域的風險、同時給予加密數碼資產使用者以法律方面的確定性。歐盟委員會副主席Valdis Dombrovskis稱，歐盟的意圖包括降低數碼資產領域的「市場破碎性」，畢竟許多數碼金融供應方都僅僅在歐盟的一個成員國之內運作。

而根據新的監管計劃，只要加密數碼資產公司獲得歐盟任何成員國授權，它們都將可以在剩餘26個成員國提供服務。同時，那些發行所謂「穩定幣」的公司將面臨更加嚴苛的監管規則。

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