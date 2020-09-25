【大行報告】花旗：料未來數月美元仍有上升空間

大行花旗指出，傾向預測美元在未來幾周及幾個月內進一步上升，若風險背景仍具挑戰性，將有更多投資者買入美元。

該行表示，若美元要在總統大選前重新確認下跌趨勢，需要出現以下因素：即將就緒及廣泛分發的新冠肺炎疫苗；聯儲局重申其「鴿派」立場，例如增加資產購買或給出更多激進的指引。

此外，其他國家央行進一步放寬貨幣政策情況下的經濟數據有所改善，將不太可能促使資金回流到風險偏好的交易領域。目前已增加沽空紐元兌美元的交易，且維持沽空美元兌日圓。

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