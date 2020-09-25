世界黃金協會：投資需求及低息環境支持金價升勢

世界黃金協會首席市場策略師芮強稱，在金價升穿每安士2,000美元後，目前回調是一種健康的走勢。今年上半年消費者需求完全崩潰，可幸是外國投資需求未減，特別是北美及歐洲的投資需求經已抵銷該影響。

芮強稱，儘管金價因投資需求萎縮而下跌，投資者應當拋開現時的波動，放眼於長期趨勢，預期今年整體及明年投資需求將表現強勁，且預期利率在可預見的未來仍保持低水平，是對貴​​金屬的另一個重要支持。

黃金期貨周四(24日)收漲，為4個交易日以來首次報升，而近期美元走強是導致金價下跌的主因，金價跌至兩個月低位，提高黃金對逢低買入者的吸引力。Insignia Consultants首席市場分析師Chintan Karnani稱，美國大選前的不安情緒將確保黃金的弱勢不會持續太耐。

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