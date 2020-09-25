日本經濟：8月企業服務價格指數升1%　住宿及航空業表現差

日本央行周五(25日)公布今年8月的企業服務價格指數報103.8，按年上升1%。

若去除2019年10月消費稅調漲影響，則按年減少0.8%，下跌幅度較按月擴大，主要是日本住宿服務及國內航空載客的下跌幅度擴大等，都抑制價格表現。

日本央行指出，在緊急狀態解除後所觀察到的價格回溫，正在原地踏步，有必要持續關注肺炎疫情所帶來的影響。

日本當局為了刺激旅遊消費，也推出「Go To 旅行」等國旅振興方案，盼能帶動日本各地的住宿及交通需求。

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